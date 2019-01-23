Юлия Барановская рассказала о том, как важны друзья

Юлия Барановская, писательница и телеведущая, навестила в Лондоне своих верных друзей. На фото в инстаграм мы видим, что она возвращается со слезами на глазах, потому, что там остались подруги и очень близкие люди. Они помогли ей пережить предательство мужа, когда он бросил ее, беременную и с двумя детьми.
Как сообщает GreatLove, Юлия Барановская сейчас успешная телеведущая первого канала, писательница, а несколько лет назад ей пришлось пережить такое, что не каждый мог бы выдержать. Но была помощь и поддержка лучших друзей. Поэтому с грустью на глазах она вспоминает их короткую, но такую нужную ей встречу.
Юля Барановская недавно выпустила книгу "Все к лучшему", где она рассказывает о своей любви, счастье, рождении детей и страшном предательстве любимого человека, о судах и адвокатах, о переезде домой. Теперь успешная и самодостаточная Юлия выстроила свою жизнь без него и уверена, что нашла больше, чем потеряла.
Недавно в инстаграм Андрей Аршавин выставил фото с сыновьями Юлии и подписал: "мои клоны, люблю". После развода с женой, он решил встретиться с детьми Юлии.
Фото: Relrus.ru
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