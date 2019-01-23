Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.01.2019 : 66,5499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.01.2019 : 75,5541

Общество

  1. Главная
  2. Общество
http://img.newsinfo.ru/article/4/7/6/8476.jpeg
  • сегодня в 16:17

Юлия Барановская рассказала о том, как важны друзья

Юлия Барановская, писательница и телеведущая, навестила в Лондоне своих верных друзей. На фото в инстаграм мы видим, что она возвращается со слезами на глазах, потому, что там остались подруги и очень близкие люди. Они помогли ей пережить предательство мужа, когда он бросил ее, беременную и с двумя детьми.

Как сообщает GreatLove, Юлия Барановская сейчас успешная телеведущая первого канала, писательница, а несколько лет назад ей пришлось пережить такое, что не каждый мог бы выдержать. Но была помощь и поддержка лучших друзей. Поэтому с грустью на глазах она вспоминает их короткую, но такую нужную ей встречу.

Юля Барановская недавно выпустила книгу "Все к лучшему", где она рассказывает о своей любви, счастье, рождении детей и страшном предательстве любимого человека, о судах и адвокатах, о переезде домой. Теперь успешная и самодостаточная Юлия выстроила свою жизнь без него и уверена, что нашла больше, чем потеряла.

Недавно в инстаграм Андрей Аршавин выставил фото с сыновьями Юлии и подписал: "мои клоны, люблю". После развода с женой, он решил встретиться с детьми Юлии.

Фото: Relrus.ru

Читайте также:

Юлия Барановская поздравляет своего старшего сына Артема с 13-ти летием

Мир

Image

Австралийские рыбаки и туристы страдают от Ируканджи

Двадцать две тысячи человек в австралийском штате Квинсленд пострадали от нашествия ядовитых медуз Ируканджи (Carukia barnesi), рассказывает «Поплавок».

Читать полностью
Image

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвес﻿торы, актуальные тенденции не изменятся.

Читать полностью

Общество

Image

Известный блогер Лена Миро заступилась за новую пассию Петросяна

Известная своими резкими и жёсткими высказываниями блогер Лена Миро заступилась за любовницу сатирика Евгения Петросяна.

Читать полностью
Image

Администрация Приморья планирует приобрести 545 квартир для детей-сирот

В Приморском крае усилили работу, направленную на обеспечение жильем детей-сирот.

Читать полностью

Новости