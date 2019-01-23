Россиян привлекает отдых в России и соседних странах

Самыми популярными в этом году у российских туристов по прогнозам туроператоров станут Армения, Беларусь, Азербайджан, Грузия и внутренние направления.
Любят россияне путешествовать в Беларусь и другие соседние страны, и не только за доступный отдых, но и за теплый прием, пишет интернет-портал Yoki.ru.
Спрос на такие путешествия растет уже два года подряд, рассказали "Российской газете" эксперты сервиса для путешествий UFS.Travel.
Уже два года Ереван самый востребованный город среди жителей городов-миллиоников России в 2017 и 2018 годах, столица Армении обошла такие популярные европейские города, как Прага, Бургас и Париж. А уже в этом году россияне чаще всего летали на несколько дней в Беларусь и Азербайджан.
На половину выросло число бронирований в гостиницах Минска, в Ереване - на столько же, в Баку - на 10 процентов.
Соседние страны привлекают отсутствием виз, простотой планирования поездки и близким расположением, отмечают эксперты.
Популярность внутренних направлений также увеличивается. Летом будут лидировать курорты Крыма и Краснодарского края, говорят специалисты онлайн-системы бронирования.
Российские горнолыжные курорты уже предлагают сервис и инфраструктуру, сопоставимые с европейскими стандартами, говорят эксперты.
Стоимость туров по России и в ближнее зарубежье в этом году, скорее всего, останется прежней, уверяют эксперты.
Фото: Tourweek
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