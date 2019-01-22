Известный блогер Лена Миро заступилась за новую пассию Петросяна

Известная своими резкими и жёсткими высказываниями блогер Лена Миро заступилась за любовницу сатирика Евгения Петросяна. Он в конце прошлого года со скандалом развелся со своей четвертой женой - Еленой Степаненко. Сейчас 73-летний сатирик счастлив в новых отношениях. Его пассии 29 лет.

Как сообщает GreatLove, Лена Миро не могла стерпеть нападок на Татьяну Брухунову. Татьяна призналась, что люди говорят про нее не очень хорошие вещи: "косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил". Девушка же ответила завистникам, что любит известного юмориста и больше не представляет своей жизни без этого человека.

По мнению Лены Миро завистливые "курицы" не могут смириться, что помощница Петросяна купила за два года недвижимость на 280 миллионов, катается по курортам со своим любовником, которого увела от Степаненко.

Лена Миро пишет, что Татьяна не заслужила такого отношения, так как смогла умом и хитростью получить любовь и доверие старика Петросяна. Сама она, тем не менее, не церемонится со своей подзащитной и считает девушку не очень красивой.

Фото: Вокруг ТВ

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