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  • сегодня в 20:48

Как ликвидировать "скручивание" пробега автомобилей

Фиктивные показания пробега имеют до 30% подержанных автомобилей в России, сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

Бороться с этим можно, если вносить данные о пробеге в полис. А вносить данные о пробеге можно при покупке полисов ОСАГО, пишет интернет-портал Yoki.ru.

Обязательному страхованию автогражданской ответственности подвержены все автомобили и, даже, если раз в год будет фиксироваться пробег, это заметно повлияет на ситуацию.

По мнению Мосеева, ответственность за скрученный пробег должны нести обе стороны — те, кто предоставляет подобные услуги, и те, кто продает такие машины.

"Сейчас мы вместе с депутатами Госдумы обсуждаем наиболее приемлемый вариант этой ответственности", — отметил Мосеев.

В среднем в России пробег подержанных автомобилей занижается в среднем на 57 тысяч километров, говорится в исследовании, проведенном порталом Auto. ru.

Чаще всего пробег корректируют у марок Chrysler, Acura, Dodge, Pontiac и Honda.

Фото: За рулем

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