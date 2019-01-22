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  • сегодня в 20:11

Администрация Приморья планирует приобрести 545 квартир для детей-сирот

Как сообщает сайт repairshome.ru, В Приморье усилена работа по обеспечению жильем детей-сирот. За первые полгода 2019 будет закуплено более 500 квартир. Данная информация была озвучена на совещании, которое проходило в понедельник, 21 января под руководством врио первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербины в понедельник, 21 января.

По словам директора департамента образования и науки края Надежды Кочуровой, закупкой жилья будут заниматься муниципалитеты и департамент земельных и имущественных отношений.

По словам руководителя департамента образования, через муниципалитеты будет приобретено 387 квартир, а через департамент земельных и имущественных отношений 158. Всего получить 545 квартир за полгода.

Кроме приобретения квартир, также планируется достроить еще два жилых дома с квартирами для детей-сирот в Лесозаводске.

И. о. директора департамента градостроительства Евгений Добрынин заявил, что сейчас завершается внутренняя отделка квартир, и как только будет плюсовая температура, завершатся работы по благоустройству, после этого будет готово еще 90 квартир.

Кроме того, было подчеркнуто, что после реализации бюджета на обеспечение жильем детей-сирот, администрации Приморья будет обращаться к правительству России с целью получить дополнительное финансирование.

Сейчас право на получение квартиры в Приморье имеют 7000 детей-сирот.

Процесс реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот проходит под личным контролем губернатора края Олега Кожемяко. По поручению главы региона в 2018 году был принят краевой закон, который наделил органы местного самоуправления правом приобретать и строить жилье для льготной категории граждан. Полагают, что эта мера позволит быстрее решить жилищный вопрос для детей-сирот.

В приоритете закупка готовых квартир, но также будет проходить работы по достройке, реконструкции или капитальному ремонту жилых помещений, подходящих под расселение детей-сирот, в текущем и последующих годах.

Фото: otvprim.ru

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