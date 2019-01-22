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  • сегодня в 21:53

Подозрительный предмет из мусоропровода заставил жильцов одного из домов Петербурга целый час провести на морозе

Как сообщает сайт repairshome.ru, в Петербурге жители одного из домов на улице Софьи Ковалевской целый час замерзали на улице, так как кто-то из жильцов обнаружил в мусоропроводе какой-то подозрительный предмет.

К восьми часам вечера у дома уже были взрывотехники и обследовали мусоропровод. Но ничего подозрительно обнаружить не удалось.

Один из жильцов соседнего дома написал в соцсетях: "Софьи Ковалевской 4, парадная 5, отцепили вход, актуально в 20:00, никого не пускают, посторонний предмет под вопросом. Стоят более 20 минут уже. Соседи, что там происходит?" - написал в соцсетях один их жителей соседнего дома, опубликовав снимки с мерзнущими на улице людьми.

Сотрудники полиции также подъехали к месту происшествия.

После обследования всей парадной жильцы вернулись в свои квартиры.

Фото: beztabu.net

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