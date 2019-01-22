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  • сегодня в 18:36

Кадровым военным изменят нормы предоставления постоянного жилья

Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам, предусмотренные в законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ, сообщает сайт realty.pravda.ru.

КС еще в июле прошлого года указал на правовую коллизию, которая имеется в этом документе. В частности, там сказано, что военным профи, участвующим в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения, выделяются средства на строительство или приобретение крыши над головой.

Но на них и их родственников другие виды установленных законом жилищных норм не распространяются. В связи с этим военнослужащий, заключивший первый контракт до 1 января 2005 года, с момента вступления в армейскую ипотеку его супруга или супруга, который тоже носит погоны, утрачивает право льготного получения квартиры.

Иными словами, если один член семьи до 2005 года стоял в очереди на получение от ведомства квартиру и жилищный сертификат, а второй стал участником ипотеки и в рамках этой программы купил жилплощадь, шанс стать обладателями еще одной квартиры супруги теряют.

Военным очередникам со стажем такая практика показалась ущербной, и они обратились в Конституционный суд за пояснениями.

Рассмотрев эти жалобы, КС признал, что прописанная в законе жилищная норма ставит некоторые военные семьи в неравное положение с теми, кто не состоит в браке с участниками программы ипотечного кредитования.

Устранить эту юридическую коллизию призван новый законопроект, который должен скорректировать закон "О статусе военнослужащих". По разработанному документу, профессиональные военные, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не теряют право на получение собственного жилья. Даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с ее помощью могут купить жилье.

Фото: voenadvokat.ru

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