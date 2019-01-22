Программы господдержки покупки жилья для молодых семей не улучшает демографию в России

По словам аудитора Счетной палаты России Юрия Росляка, государственная программа покупки жилья не сместила акценты с молодых семей на многодетные семейные пары.
Как считают представители ведомства, выделение бюджетных денег для помощи в приобретении или строительстве жилья молодым семьям не способствует решению стратегических задач по их поддержке и улучшению ситуации с демографией. Об этом в интервью одному из российских информагентств заявил Юрий Росляк.
Он рассказал, что проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что Россия сейчас находится в начале пути к достижению данной цели. В настоящее время в России 219 молодых семейных пар, которые являются участниками программы, передает moneytimes.ru.
Каждый год реальную поддержку получают около 14 тысячи семей. Эти цифры аудитор ведомства привел, говоря о результатах проверки подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы.
В процессе проверочных мероприятий аудиторы посетили Оренбургскую и Курганскую области, рассказал Росляк.
В минувшем году объемы государственной поддержки достигли 4,3 миллиардов рублей.
Фото: Молодая семья
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