Бузова встретила день рождения в Куршевеле

Свой 33-й день рождения Ольга Бузова отметила на знаменитом горнолыжном курорте Франции.
Популярная телеведущая продолжает наслаждаться долгожданным отдыхом. Еще совсем недавно звезда нежилась на роскошных пляжах Мальдивских островов, куда отправилась вместе с младшей сестрой. Девушка регулярно публиковала в Инстаграм фотоотчеты о своем райском отдыхе на Мальдивах, каждый раз позируя в новом купальнике. А в один из дней Ольга похвасталась шикарным букетом, присланным ей на виллу таинственным поклонником. Впечатленная романтичным жестом секретного кавалера, звезда назвала его "настоящим мужчиной" и поблагодарила за преподнесенные цветы.
Как сообщает интернет-портал Daily Show, после жаркого тропического солнца и ласковых вод Индийского океана, Бузову ждали заснеженные склоны фешенебельного французского горнолыжного курорта. Именно в Куршевеле, облюбованном знаменитостями, Ольга собиралась отметить свой 33-й день рождения в компании подруг. В воскресенье, 20 января, — а именно в этот день будущая звезда появилась на свет — Бузова весь день каталась на лыжах, позировала в купальнике на фоне заснеженных пейзажей, а вечером подруги отправились в ресторан на праздничный ужин, закончившийся красочным фейерверком в честь дня рождения звезды. Ольга призналась своим подписчикам, что этот день рождения стал самым лучшим в ее жизни.
Фото: ВладТайм
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