Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.01.2019 : 66,3634
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.01.2019 : 75,5481

Культура

  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
http://img.newsinfo.ru/article/4/6/8/8468.jpeg
  • сегодня в 13:51

Бузова встретила день рождения в Куршевеле

Свой 33-й день рождения Ольга Бузова отметила на знаменитом горнолыжном курорте Франции.

Популярная телеведущая продолжает наслаждаться долгожданным отдыхом. Еще совсем недавно звезда нежилась на роскошных пляжах Мальдивских островов, куда отправилась вместе с младшей сестрой. Девушка регулярно публиковала в Инстаграм фотоотчеты о своем райском отдыхе на Мальдивах, каждый раз позируя в новом купальнике. А в один из дней Ольга похвасталась шикарным букетом, присланным ей на виллу таинственным поклонником. Впечатленная романтичным жестом секретного кавалера, звезда назвала его "настоящим мужчиной" и поблагодарила за преподнесенные цветы.

Как сообщает интернет-портал Daily Show, после жаркого тропического солнца и ласковых вод Индийского океана, Бузову ждали заснеженные склоны фешенебельного французского горнолыжного курорта. Именно в Куршевеле, облюбованном знаменитостями, Ольга собиралась отметить свой 33-й день рождения в компании подруг. В воскресенье, 20 января, — а именно в этот день будущая звезда появилась на свет — Бузова весь день каталась на лыжах, позировала в купальнике на фоне заснеженных пейзажей, а вечером подруги отправились в ресторан на праздничный ужин, закончившийся красочным фейерверком в честь дня рождения звезды. Ольга призналась своим подписчикам, что этот день рождения стал самым лучшим в ее жизни.

Фото: ВладТайм

Читайте также:

Ольга Бузова неожиданно превратилась в Скарлетт О'Хару

Ольга Бузова подверглась критике модных блогеров

Бузова влюбилась в зимнее пальто

Ольга Бузова выпустила новый альбом

Мир

Image

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвес﻿торы, актуальные тенденции не изменятся.

Читать полностью
Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью

Общество

Image

Программы господдержки покупки жилья для молодых семей не улучшает демографию в России

По словам аудитора Счетной палаты России Юрия Росляка, государственная программа покупки жилья не сместила акценты с молодых семей на многодетные семейные пары.

Читать полностью
Image

Длительность новогодних выходных будут устанавливать работодатели

Руководители предприятий и организаций смогут по согласованию с трудовыми коллективами принимать решение о продолжительности новогодних каникул.

Читать полностью

Новости