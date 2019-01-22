Длительность новогодних выходных будут устанавливать работодатели

Руководители предприятий и организаций смогут по согласованию с трудовыми коллективами принимать решение о продолжительности новогодних каникул.
Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Российской газеты" высказал глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, cообщает Yoki.ru.
О том, что страна много отдыхает в Новый год, споры идут уже давно. Но пока никакие предложения и законодательные инициативы от министерств и ведомств не поступали.
Было предложение от депутатов, чтобы граждане сами составляли продолжительность отдыха в новогодние дни.
Но как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Там специалисты тесно взимодействуют между собой, и порой обойтись друг без друга не смогут.
Однако, по мнению сенатора, отдельные коллективы могут в рамках колдоговоров устанавливать свои режимы работы.
Это активно использует торговля. Крупные сети закрывают свои магазины на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, и держать персонал нерентабельно.
Фото: Info-Vsem.Ru
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