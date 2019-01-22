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  • сегодня в 12:40

Микронидлинг: новый тренд в уходе за кожей

Современные технологии подарили множество возможностей ухаживать за своей кожей. Сейчас одной из главных задач косметологии является преодоление защитного барьера кожи, который не дает как вредным, так и полезным веществам проникать в глубь кожи. Для преодоления липидного барьера появился специальный ролик с иголочками.

Как сообщают источники GreatLove, это процедура является технологией, которая помогает проводить полезные вещества вглубь кожи. Также она позитивно сказывается в борьбе со шрамами. Следует сказать, что подобная технология существует с 2009 года, но только сейчас в ней действительно возникла необходимость. С помощью такого ролика появилась возможность доставлять питательные вещества в более глубокие слои кожи, что делает процедуры более эффективными.

Однако, дерматологии обеспокоены тем, что роликом пользуются люди с проблемной кожей. В случае воспалений этот гаджет способен увеличить площадь инфекционного поражения.

Фото: ХОЧУ.ua

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