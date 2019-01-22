Самый высокий в Европе жилой дом построят в Москве

Построен он будет через пять лет в деловом центре "Москва-Сити". Дом станет самым высоким в Европе.

Здание будет очень высоким почти полкилометра — 405 метров (104 надземных этажа), а площадь превысит 280 тысяч квадратных метров, сообщает интернет-портал Yoki.ru.

На жилье будет выделено две трети всей площади, остальное - на офисные помещения.

В высотку переедет головной офис "Мосинжпроекта", который является техзаказчиком строительства московского метрполитена, он входит в сто крупнейших инжиниринговых компаний мира.

Полная стоимость проекта пока неизвестна, но предельная цена котлована и нижней части комплекса уже оценена в 5 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".

Два года назад, в 2016 году Дональд Трамп, обсуждал идею строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

Однако перед президентскими выборами США этот вопрос был снят с повестки дня.

Фото: Mir24.tv

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