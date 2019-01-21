Навка живёт по заветам старого мудрого самурая

Татьяна Навка сделала попытку понравится публике и приняла участие в ледовом шоу "Аленький Цветочек", в котором она танцевала партию главной героини Людмилы.

Она была одновременно и автором идеи, и продюсером, и исполняла главную роль.



Как сообщает GreatLove, девушка надеялась, что участие в новом шоу обратит гнев публики. Но ситуация получилась обратная. В итоге девушка ответила своим рейтерам притчей про самурая, смысл которой сводится к простому тезису: оскорбляя кого-то, ты в первую очередь оскорбляешь себя.



Нужно заметить, январь особенный месяц для российского шоу бизнеса - отработав декабрь, звезды уезжают на заслуженный отдых. Поклонники за отсутствием других развлечений разглядывают купальники своих кумиров.



И звездам стоит быть осторожнее - слишком большое количество фотографий с отдыха могут возмутить даже самых преданных фанатов. На подобных фотографиях отсутствует идея и пользователь не понимает, зачем ему смотреть на очередные коленки звезды.

Фото: Posta-Magazine



Читайте также:

Как выглядит женщина будущего

Российская актриса Толканина Люба поздравила своих подписчиков с рождеством

Муж Мурат и друг Сергей Лазарев будут бороться за сердце Ани Лорак