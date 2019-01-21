При взрыве газа окна будут вылетать наружу

В жилых домах ужесточены меры безопасности, они включены в свод правил для проектировщиков. Теперь без обязательной газовой сигнализации и легко выбиваемых взрывом стеклопакетов дома не будут приниматься в эксплутацию.
Как сообщает РБК, один из пунктов в правилах для проектировщиков требует оснащения домов системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа. Это относится как к теплогенераторным помещениям, так и к квартирам, пишет портал Yoki.ru.
Кроме того, появилась обязанность устанавливать легковыбиваемые окна. Это необходимо для погашения давления в случае взрыва и обеспечения устойчивости здания.
Ввести новые правила заставили два недавних взрыва, причинами которых, как предполагается, стала утечка бытового газа.
Утром 31 декабря взорвался подъезд десятиэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены только шесть человек.
При этом часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса - это теракт, и связали его с взорвавшейся «ГАЗелью», по которой якобы стреляла полиция.
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