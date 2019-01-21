Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2019 : 66,3309
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2019 : 75,5841

Недвижимость

  1. Главная
  2. Недвижимость
http://img.newsinfo.ru/article/4/6/3/8463.jpeg
  • сегодня в 20:09

При взрыве газа окна будут вылетать наружу

В жилых домах ужесточены меры безопасности, они включены в свод правил для проектировщиков. Теперь без обязательной газовой сигнализации и легко выбиваемых взрывом стеклопакетов дома не будут приниматься в эксплутацию.

Как сообщает РБК, один из пунктов в правилах для проектировщиков требует оснащения домов системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа. Это относится как к теплогенераторным помещениям, так и к квартирам, пишет портал Yoki.ru.

Кроме того, появилась обязанность устанавливать легковыбиваемые окна. Это необходимо для погашения давления в случае взрыва и обеспечения устойчивости здания.

Ввести новые правила заставили два недавних взрыва, причинами которых, как предполагается, стала утечка бытового газа.

Утром 31 декабря взорвался подъезд десятиэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены только шесть человек.

При этом часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса - это теракт, и связали его с взорвавшейся «ГАЗелью», по которой якобы стреляла полиция.

Читайте также:

Ответственность за взрывы газа возложена на жильцов

Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа

Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?

Мир

Image

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвес﻿торы, актуальные тенденции не изменятся.

Читать полностью
Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью

Общество

Image

Загадочные приступы заставляют пациента утопать в собственном поту

У 60-летнего мужчины из Висконсина редкое отклонение. С ним случаются приступы, которые приводят к обильному потоотделению.

Читать полностью
Image

Диана Арбенина попала в больницу во время отдыха во Франции

Во время отдыха на горнолыжном курорте Франции лидер рок-группы "Ночные Снайперы" упала и получила травму.﻿

Читать полностью

Новости