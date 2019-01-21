Столкнулись два законопроекта: за и против курения

В Совфеде наложат "вето" на законопроект, который разрешает курить в специальных комнатах в аэропортах, заявил на брифинге Валерий Рязанский.
— Комитет дал отрицательное заключение на этот законопроект, мы долго спорили на эту тему, — сказал парламентарий, добавив, что поддерживает позицию Минздрава, пишет портал Yoki.ru.
Рязанский считает, что государство не должно снижать понижать чувствительность к вопросу курения. Он привел статистику, в которой говорится, что в России курящие составляют 31% от населения, а в Европе 10-15%.
Также парламентарий считает, что в противовес этой вредной привичке населению нужно заниматься с физкультурой и спортом, а не дымить сигаретой во вред себе и окружающим.
Сегодня регулярно занимаются спортом около 37%, к 2024 году эту цифру надо поднять до 55%.
В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.
Фото: Пронедра
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