Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2019 : 66,3309
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2019 : 75,5841

Страна

  1. Главная
  2. Страна
http://img.newsinfo.ru/article/4/6/2/8462.jpeg
  • сегодня в 19:45

Столкнулись два законопроекта: за и против курения

В Совфеде наложат "вето" на законопроект, который разрешает курить в специальных комнатах в аэропортах, заявил на брифинге Валерий Рязанский.

— Комитет дал отрицательное заключение на этот законопроект, мы долго спорили на эту тему, — сказал парламентарий, добавив, что поддерживает позицию Минздрава, пишет портал Yoki.ru.

Рязанский считает, что государство не должно снижать понижать чувствительность к вопросу курения. Он привел статистику, в которой говорится, что в России курящие составляют 31% от населения, а в Европе 10-15%.

Также парламентарий считает, что в противовес этой вредной привичке населению нужно заниматься с физкультурой и спортом, а не дымить сигаретой во вред себе и окружающим.

Сегодня регулярно занимаются спортом около 37%, к 2024 году эту цифру надо поднять до 55%.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Фото: Пронедра

Читайте также:

Курение в утробе матери, или как бросить курить

Курение влияет на наследственность

Преподобные Амвросий Оптинский и Силуан Афонский советуют, как бросить курить

Мир

Image

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвес﻿торы, актуальные тенденции не изменятся.

Читать полностью
Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью

Общество

Image

Загадочные приступы заставляют пациента утопать в собственном поту

У 60-летнего мужчины из Висконсина редкое отклонение. С ним случаются приступы, которые приводят к обильному потоотделению.

Читать полностью
Image

Диана Арбенина попала в больницу во время отдыха во Франции

Во время отдыха на горнолыжном курорте Франции лидер рок-группы "Ночные Снайперы" упала и получила травму.﻿

Читать полностью

Новости