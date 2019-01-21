Загадочные приступы заставляют пациента утопать в собственном поту

Как сообщает сайт medpulse.ru, 60-летний житель Висконсина страдает редкой патологией. У него бывают приступы, которые приводят к повышенному потоотделению. Это происходит с ним ежемесячно в течение нескольких минут. За это время рядом с мужчиной появлялась лужа пота. Приступы происходили в течение трех лет.

В результате обследований врачи выяснили, что в височной доле коры головного мозга мужчины была аномальная активность, которая влияла на нейронный путь, вызывающий высокую циклическую потливость. Также была выявлена зона, отвечающая за обработку звука и за язык, работа которой была нарушена.



В итоге, кроме аномального потоотделения, у него была заторможенная вербальная реакция во время приступа, хотя пациент находился в сознании.

Других факторов, влияющих на потоотделение, выявлено не было. Среди них: ожирение, тревожность, гипертиреоз, инфекции, рак, побочные эффекты от приема лекарств. Мужчина начал принимать противосудорожные препараты, которые уменьшили число приступов.

Фото: Московская медицина

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