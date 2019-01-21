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  • сегодня в 18:41

Диана Арбенина попала в больницу во время отдыха во Франции

Во время отдыха на горнолыжном курорте Франции лидер рок-группы "Ночные Снайперы" упала и получила травму.

Как сообщает интернет-портал Daily Show, в данный момент рок-звезда находится во французской клинике, где медики занимаются ее восстановлением.

К большому облегчению поклонников Арбениной, жизни рок-звезды ничего не угрожает. Ведь Диана сама известила своих фанатов о случившемся инциденте, опубликовав пост в Инстаграм. Правда рок-вумен не уточнила, как все произошло и какие повреждения она получила в результате падения.

Зато Диана рассказала о своей любви к горным лыжам, отметив, что "у каждого должно быть чуть-чуть безумия", а также поведала, с каким обожанием относится к Франции и французам. А французских врачей артистка теперь вообще боготворит — "это, конечно, сила, силище", делится рок-звезда.

Незадолго до поездки во Францию, во время новогодних каникул Арбенина вместе со своими детьми — восьмилетними двойняшками Артемом и Мартой — отдыхала в Мексике. Вернувшись домой и отправив наследников в школу, отчаянная рок-вумен рванула во Францию покорять горнолыжные склоны — ведь так она делала каждую зиму уже много лет подряд. И все это время ей удавалось избегать травм. Но даже опытные лыжники не застрахованы от падений… Остается только пожелать Диане скорейшего выздоровления.

Фото: Здоровье в России и мире

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