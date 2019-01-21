У жителя Нижнего Новгорода из тайника в туалете украли 1200 долларов

Как сообщает сайт repairshome.ru, у жителя Нижнего Новгорода из тайника в туалете украли 1200 долларов. Данная информация предоставлена сотрудниками пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Согласно информации ГУ МВД, некий неизвестный совершил ограбление в Автозаводском районе в квартире одного из домов, расположенном на улице Дьяконова.

Собственник жилья обратился в полицию, сообщив о том, что 14 января 2019 года один из гостей, находившийся у него дома, похитил его деньги. Сумма ущерба составила 1200 долларов. Стоит отметить, что по словам хозяина квартиры деньги были спрятаны в санузле.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас сотрудники полиции выясняют личность подозреваемого.

Также сотрудники УМВД напоминают гражданам, что не стоит рассказывать малознакомым людям о суммах своих заработков и приобретениях, а дверь в квартиру всегда закрывать на замок, даже покидая жилище ненадолго.

Фото: Виртуальный Брест

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