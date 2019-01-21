Как сообщает сайт repairshome.ru, у жителя Нижнего Новгорода из тайника в туалете украли 1200 долларов. Данная информация предоставлена сотрудниками пресс-службы ГУ МВД России по региону.
Согласно информации ГУ МВД, некий неизвестный совершил ограбление в Автозаводском районе в квартире одного из домов, расположенном на улице Дьяконова.
Собственник жилья обратился в полицию, сообщив о том, что 14 января 2019 года один из гостей, находившийся у него дома, похитил его деньги. Сумма ущерба составила 1200 долларов. Стоит отметить, что по словам хозяина квартиры деньги были спрятаны в санузле.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас сотрудники полиции выясняют личность подозреваемого.
Также сотрудники УМВД напоминают гражданам, что не стоит рассказывать малознакомым людям о суммах своих заработков и приобретениях, а дверь в квартиру всегда закрывать на замок, даже покидая жилище ненадолго.
Фото: Виртуальный Брест
Читайте также:
В Швейцарии уборщицы вытащили из унитазов десятки тысяч евро
В Швейцарии уборщицы вытащили из унитазов десятки...
Комфорт и безопасность в "умном доме"
Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год
В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвесторы, актуальные тенденции не изменятся.
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
Жизнь омару спасла красота
Редкого ситцевого омара нашли продавцы магазина рыбопродуктов в городе Сильвер-Спринг (США), рассказывает poplawok.ru.
Космонавт Олег Кононенко установил на борту МКС "умную полку" с подсказками о лекарствах
Устройство, получившее название "умная полка", было спроектировано в РКК "Энергия". Космонавт из Самарской области Олег Кононенко установил ее на борту МКС.