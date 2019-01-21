Цены на первичное жилье в Новой Москве побили четырехлетний рекорд

В Новой Москве рекордно подорожали новостройки, сообщает сайт realty.pravda.ru. В декабре 2018 года средняя цена квартир на первичном рынке достигла 115 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 15,6% выше показателя прошлого года.

Эксперты отмечают, что это самое большое повышение после 2014 года. За последние три года средняя цена колебалась в пределах 100-105 тыс. руб. за 1 кв. м.



Новостройки в ТиНАО росли в цене на протяжении всего 2018 года. Наиболее значительный скачок был зафиксирован в четвертом квартале. Тогда квадратный метр подорожал на 8,1%.

Лидером оказался Новомосковский административный округ. Здесь «квадрат» подорожал сразу на 17,6 п. п., до 118,3 тыс. руб. В Троицком административном округе этот показатель вырос на 3,2 п. п и составил 68,2 тыс. руб. В обоих округах больше всего подорожали студии - на 41,7% за год (до 3,7 млн руб.).

По мнению аналитиков, положительная динамика обусловлена как активным повышением цен застройщиками, так и высокой стоимостью жилья в новых корпусах и проектах. Так, средняя цена предложения в корпусах на начальной стадии строительства в конце 2018 года была всего на 1,4% ниже, чем по рынку в целом.

Сайт realty.pravda.ru напоминает, что в течение предыдущих трех лет средний показатель стагнировал: -5,2% в 2017 году, -0,6% в 2016-м, +0,8% в 2015-м. В 2014 году квадратный метр вырос в цене на 25% на фоне ажиотажного спроса, вызванного желанием россиян вложить обесценивающиеся рублевые.

Фото: mosobldom.ru

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