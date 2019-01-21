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  • сегодня в 16:37

Минстрой планирует установить в каждой квартире газоанализаторы и добававлять в газ одоранты

Газоанализаторы в каждой квартире могут обойтись российскому бюджету в 300 млрд рублей, сообщает сайт realty.pravda.ru.

Чтобы оснастить каждый дом, потребуется порядка 131 млрд на всю страну. «Если мы говорим о поквартирном оснащении, то это порядка 300 млрд рублей", - подчеркнул министр.

По словам В.Якушева, нужно определиться с источниками финансирования. Средства фондов капремонта - не лучшая мера. Чиновник отметил, что повсеместная замена газовых плит в России - крайняя мера. Это возможно сделать не везде.

"Много желающих в очередной раз дополнительно нагрузить фонды капремонта. Если мы будем постоянно догружать эту программу новыми мероприятиями, то те, кто должен сделать капремонты через 7-8 лет, эти капитальные ремонты могут просто не дождаться. Я бы здесь поставил больше вопрос о тарифе и тех денежных средствах, которые сегодня могут быть задействованы из бюджетов всех уровней", - сказал Якушев.

Также сайт realty.pravda.ru сообщает, что Минстрой подготовил постановление о добавлении в газ сильно пахнущих реагентов. Так называемых одорантов. Они помогают выявить утечку. Документ может быть принят в ближайшее время.

По словам Владимира Якушева, газ практически не пахнет. Одорант придает газу характерный специфический запах. Это позволяет своевременно обнаружить утечку. В советское время на 1 тыс. кубометров газа добавляли 16 граммов одоранта. Сегодня эта норма лишь рекомендована. Концентрация остается на усмотрение ресурсоснабжающей организации.

Фото: adi19.ru

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