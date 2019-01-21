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  • сегодня в 15:52

Минсельхоз: Цены на продукты в России выросли несущественно

С начала 2019 года в России зафиксирован рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация со стоимостью основных продуктов питания вполне стабильная. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Как пишет moneytimes.ru, отмечается небольшой рост цен в магазинах на отдельные товары. Это онтосится к сахарному песку, птице, яйцам и плодоовощной продукции, заявил Патрушев в ходе выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя».

Кроме этого, министр подчеркнул, что сильного роста цен у производителей с начала текущего года не было.

Напомним, по итогам прошлого года инфляция в России составила 4,3% (в 2017 году 2,5%). Цены на продукты в 2018 году выросли на 4,7%. Больше всего подорожали сахар (более чем на 28%) и яйца (26%).

В середине января исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков прогнозировал., что цены на продукты вырастут. Он пояснил, что рост НДС отразится не только на отпускных ценах на продукты питания, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования.

Фото: donday.ru

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