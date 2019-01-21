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  • сегодня в 15:16

РЖД приступил к продажам невозвратных билетов 20 января

Федеральная пассажирская компания (ФПК, является "дочкой" РЖД) с 20 января начала продажу билетов по специальному невозвратному тарифу. Это будет действовать для вагонов купе и поездов с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). Пассажиры могут начать совершать поездки по невозвратным билетам с 19 апреля －в соответствии с действующей глубиной продажи в 90 дней.

Как пишет moneytimes.ru, затраты на поездки по невозвратным билетам будут меньше, чем по возвратным. Ввведение подобных билетов позволит экономить от 5 до 20% от стоимости билета. Разница в цене будет меняться в зависимости от типа поезда и периода самой поездки. При покупке билета на сайте РЖД невозвратные билеты будут обозначаться специальной иконкой. При покупке кассиры будут уточнять, по какому тарифу пассажир хочет купить билет.

В планах компании－ тестирование невозвратных билетов на нескольких пилотных маршрутах. В перспективе они распространятся на все поезда ФПК с вагонами купе и местами для сидения. В числе первых напарвлений выбраны поезд 740/739 Москва — Воронеж сидячий (предусмотрено 102 места по невозвратным билетам, или 9% от общего количества билетов) и купейные вагоны поезда 26/25 Москва — Ижевск (64 места, или 8%).

Фото: Profi.Travel

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