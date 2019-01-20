К строительству жилого комплекса на западе Москвы привлекли подрядчика из Турции

Как сообщает сайт repairshome.ru, строительная компания из Турции ESTA Construction примет участие в строительстве жилого комплекса "Крылья" на западе Москвы. Это поможет ускорить ход строительства на год.

Введение жилого комплекса в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2020 года, а передача квартиры в собственность по договорам долевого участия во втором квартале 2021 года.

Строительство жилого комплекса началось в прошлом году, ввести комплекс в эксплуатацию изначально планировалось в четвертом квартале 2012 года. Информация об этом размещена в на сайте.

Благодаря привлечению к строительству турецкого подрядчика, появилась возможность сократить сроки строительства, сообщил вице-президент девелопера Игорь Рожков. Также он сообщил, что технологии, применяемые турецкой компанией позволят завершить строительные работы до конца 2020 года. Это первый опыт сотрудничества с генподрядчиком из Турции, добавил он.

Основное направление деятельности турецкой компании ESTA Construction - проектирование и строительство объектов во всем мире. Согласно информации на официальном сайте компании, портфель проектов ESTA Construction насчитывает 3 млрд долларов.

ESTA Construction построила более 500 тыс. кв. м объектов жилой недвижимости бизнес-класса в Москве, и около 3 млн кв. м объектов в целом по стране. В частности, это гостиничные комплексы к зимней Олимпиаде в Сочи, стадион "Краснодар Арена" и комплекс "Парк Галицкого" в Краснодаре, автозавод "Сириус" для компании "Мерседес-Бенц", индустриальный комплекс "Русагро" (Владивосток).

Курум Мурат, министр окружающей среды и урбанизации Турции сообщил, что ESTA Construction готова увеличить объем работ в строительной сфере России. Объем подрядов турецких компаний на территории России составляет 3,5 трлн рублей, 20% портфолио строительных компаний страны за рубежом выполнено на территории России.

Фото: Domovita.by

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