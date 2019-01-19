Жизнь омару спасла красота

Редкого ситцевого омара нашли продавцы магазина рыбопродуктов в городе Сильвер-Спринг (США), рассказывает poplawok.ru.

Дело было так. В магазин привезли в бочке живую рыбу, и когда работники начали ее выгружать в бассейн, их внимание привлекло ярко-оранжево-черное существо.

Продавцы магазина, конечно, сразу догадались, что перед ними лобстер, хоть и необыкновенно красивый. Когда его показали ихтиобиологам, те не поверили своим глазам. Оказывается, такие экземпляры встречаются один на 30 миллионов.

Красота, можно сказать, спасла омару жизнь. Он так понравился продавцам, что они оставили его жить в своем аквариуме. Ему даже дали имя - Ив.

Правда, на омара положили глаз и ихтиобиологи. Они планируют поселить его в аквариуме в Атланте.

Фото: Екабу

Читайте также:

Рыбаки сняли на видео НЛО

Как Буш-старший поймал огромного карпа

На Ладоге объяснилось загадочное исчезновение рыбаков

Китовые акулы вытащили город Ослоб из нищеты