Уложен первый километр железнодорожных путей по Крымскому мосту со стороны Керчи

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова, сообщает сайт realty.pravda.ru.
На готовые участки железнодорожной части моста уложено 11 из 38 километров рельсошпальной решетки.
По словам председателя совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строительство путей идет по установленному графику.
«Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. Нет сомнений, что вся инфраструктура - и мост, и подходы - синхронно заработают по плану к декабрю 2019 года», -подчеркнул Ротенберг.
В настоящее время на строительстве железнодорожной моста и подхода со стороны Крыма занято более 6500 рабочих и инженеров и свыше 500 единиц техники.
Как сообщалось, Крымский мост протяженностью 19 км стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали с 1 октября. Стоимость моста составляет порядка 228 млрд рублей.
Фото: Строительство.RU
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