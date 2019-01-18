Службы ЖКХ Петербурга противостоят мощным снегопадам

Как сообщает сайт repairshome.ru, как и предсказывали синоптики, 17 января в Северной столице прошел обильный снегопад: выпала четверть нормы осадков, в итоге образовался снежный покров высотой 15-20 см, что привело к повышенной нагрузке на сотрудников коммунальных служб.

На улицы города вышли 1150 единиц снегоуборочной техники и более 1000 рабочих.

Этот сезон является рекордным по количеству осадков, коммунальные службы постоянно находятся в режиме повышенной готовности. Спецтехника работает ночью, а днем снег убирают вручную.

По нормативам за 8 часов рабочего времени сотрудник коммунальной службы должен убрать 3000 кв.м. территории.

Это довольно большой объем работы. Разумеется, эффективность людей ниже, чем снегоуборочной техники. Петербуржцы также не помогают справляться с последствиями снегопада, так как ставят машины на дороги и тротуары.

Власти Петербурга утверждают, что достойно справляются с ситуацией, несмотря на то, что есть сложности и не хватает ресурсов. Заторов нигде нет, работе общественного транспорта ничего не препятствует, пешеходные зоны подметены.

Всего за эту зиму из города было вывезено более одного миллиона кубометров снега, а за период с 25 декабря - 800 тысяч кубометров снега.

В социальной сети "ВКонтакте" сотрудники комитет по благоустройству опубликовали записи уборки на проспекте Ветеранов, проспекте Стачек, Измайловском проспекте и Моховой улице.

В случае обнаружения каких-либо проблем с уборкой территории можно обратиться по телефону горячей линии: 576-14-83. Единый номер для сообщений о проблемах благоустройства и ЖКХ - 004.

Некоторые петербуржцы предлагают свои услуги по уборке улиц города, размещая свои предложения на сайте бесплатных объявлений.

Фото: Экономика сегодня

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