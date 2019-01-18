Космонавт Олег Кононенко установил на борту МКС "умную полку" с подсказками о лекарствах

Как сообщает сайт medpulse.ru, "умную полку" спроектировали в РКК "Энергия". Космонавт из Самарской области Олег Кононенко установил ее на борту МКС.
Особенность "Умной полки" в том, что она считывает радиометки, которые прикреплены к оборудованию и вещам МКС.
"Умная полка" - это шкаф, который имеет небольшие створки, за ними находятся 240 карточек из пластика, размер которых с ладонь, все они имеют RFID-метки. На каждой закрепляются лекарства, градусники и другие мелкие предметы.
Космонавты теперь быстро могут найти нужное лекарство: для этого нужно набрать его наименование на планшете и сразу можно увидеть, где находится препарат.
Для космонавтов "умная полка" незаменимая вещь. До этого огромное количество вещей, которые прибывали на МКС (до 7000 в российском сегменте), приходилось инвентаризировать с помощью штрих-кодов, которые космонавты потом считывали вручную, после чего заносили места хранения вещей в компьюетры.
Фото: M24.ru
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