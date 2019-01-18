Путин: "Газпром нефть" предоставит Сербии 1,4 млрд долларов

Президент России Владимир Путин сообщил, что компания уже вложила в дочернюю структуру "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС) примерно три миллиарда долларов.
Как пишет moneytimes.ru, что "Газпром нефть" планирует вложение 1,4 миллиардов долларов в Сербию до 2025 года. Об этом глава российского государства сообщил на пресс-конференции, состоявшейся по результатам переговоров президента РФ с главой Сербии Александром Вучичем.
На встрече было заявлено, что ведущий российский инвестор в сербскую экономику, компания "Газпром нефть", которая ранее инвестировала в дочернюю фирму "Нефтяная индустрия Сербии" примерно три миллиарда долларов, планирует до периода 2025 года инвестировать средства еще на 1,4 миллиарда долларов.
По словам Владимира Путина, в настоящее время НИС －крупнейший налогоплательщик в Сербии. Она также является одной из лидирующих нефтегазовых корпораций на территории Восточной Европы.
Кроме этого, российский лидер отметил, что компания "Силовые машины" из России помогает Сербии в деле реконструкции электростанций. По мнению Путина, дополнительный импульс развитию сербской экономике может придать реализация общих проектов в области мирного атома, отраженных в подписанном соглашении между правительствами двух стран.
Фото:eadaily.com
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