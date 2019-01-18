Собчак напугала поклонников своей поездкой в Киев

Поклонники Ксении Собчак до сих пор не могут придти в себя, узнав, что звезда неожиданно уехала в Киев.
Как сообщает интернет-портал Daily Show, в четверг утром Ксения Анатольевна поделилась подписчиками своего Инстаграм-аккаунта видео, который экс-кандидат в президенты России и популярная телеведущая сделала накануне, находясь на Европейской площади украинской столицы. Подпись под постом гласила: "Ну, привет, Киев!".
В сетевом сообществе начался переполох. Как же так, что же делает звезда, строящая политическую карьеру, в столице антироссийски настроенного государства? К тому же ни для кого не секрет, что в прошлом году Собчак была занесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Ей вменялось "сознательное нарушение государственных границ Украины": здесь имелись в виду поездка Собчак в Крым, предпринятая ею в апреле 2014-го Собчак, а также высказывание знаменитости в поддержку воссоединения полуострова с Россией.
В ответ на шквал вопросов Собчак успокоила поклонников, что ее визит в Киев не носит никакого политического контеста. Телеведущая просто захотела навестить свою давнюю подругу, живущую в украинской столице. Ксения была искренне удивлена той истерией, которую вызвала ее поездка. Также она пожаловалась пользователям Сети на журналистов, которые "обрывают телефон", охарактеризовав ситуацию, как "ад какой-то".
Не преминули высказаться по поводу вояжа Собчак в Киев и некоторые российские политики. Так, Борис Чернышов — депутат Госдумы от ЛДПР — порекомендовал "Блондинке в шоколаде" (так называлась программа, которую Собчак некогда вела на телеканале Муз-ТВ) устроиться на работу на кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую, как известно, украинскому президенту Петру Порошенко.
Фото: инстаграм
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