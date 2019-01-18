Билл Мюррей будет сниматься у режиссера Софии Копполы

Союз этих гигантов уже был по достоинству оценен в 2003 году, когда он был номинирован на "Оскар", а она получила награду за лучший оригинальный сценарий. Тогда это был фильм "Трудности перевода".



С большими трудностями знаменитого артиста уговорили сниматься для Apple по собственному сценарию Копполы.



Как сообщает GreatLove, в фильме дочь узнает своего отца и пытается его понять. 68-летний Мюррей исполнит роль отца. Ему это будет не очень сложно, ведь в жизни он отец 6-х детей. Российским зрителям он знаком по таким ярким работам, как "День сурка" и "Охота за приведениями".



В 2018 году Коппола опять взяла "Оскар" в категории "лучшая картина" за драму "Лунный свет".



По сюжету фильма он - холостяк, но настоящий рыцарь, а она - молодая мать, которая хочет наладить отношения со своим родным отцом и полюбить его. Российский зритель с нетерпением ждет новый фильм известного режиссера.

Фото: Wi-Fi.ru



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