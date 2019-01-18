Таксисты рассказали, что забывали пассажиры на Новый год

В блоге одного крупного перевозчика рассказано о том, какие вещи россияне чаще всего оставляли в такси во время новогодних праздников, пишет интернет-портал Yoki.ru.
Специалисты сервиса изучили обращения пассажиров, которые поступили в службу поддержки Яндекс.Такси. Они проанализировали забывчивость своих клинетов с середины декабря 2018 года до 9 января 2019, то есть на все новогодние каникулы. На этом полученных данных и был составлен рейтинг забытых в такси вещей.
Топ новогодних находок возглавили подарки, елки и санки. По данным сервиса, водители вернули своим пассажирам 62 новогодних подарка, 28 санок и 18 елок.
На четвертом месте в списке самых забываемых вещей оказались коньки (11 пар), на пятой строчке рейтинга десять бутылок вина. Также пассажиры умудрились оставить таксистам четыре фейерверка, одну банку с красной икрой и одну плюшевую свинью.
Фото: Радио Свобода
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