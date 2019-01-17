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  • сегодня в 19:11

Ученые выяснили, какая форма женских бровей нравится мужчинам

Российские женщины много экспериментировали с формой бровей. От очень узких они постепенно стали широкими. Ученые решили помочь девушкам и рассказали, какая форма бровей нравится мужчинам. Они опросили мужчин и попросили их ответить на ряд вопросов.

Как сообщают источники GreatLove, в Оклендском университете в Мичигане ученым удалось выяснить, что мужчины больше всего любят широкие естественные брови. Однако, важно, чтобы брови были аккуратно оформленными.

Конечно любовь к широким бровям - это дань модным тенденциям. Мужской вкус только доказывает, что тренд на широкие брови захватил весь мир. К счастью, современная женщина имеет богатый арсенал средств, чтобы сделать формы абсолютно любой формы. Косметика для бровей - одно из самых популярных сейчас косметических направлений.

Узкие брови канули в лету, но этот тренд в любой момент может вернуться, когда люди устанут от широких бровей.

Фото: Hyser

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