Ученые выяснили, какая форма женских бровей нравится мужчинам

Российские женщины много экспериментировали с формой бровей. От очень узких они постепенно стали широкими. Ученые решили помочь девушкам и рассказали, какая форма бровей нравится мужчинам. Они опросили мужчин и попросили их ответить на ряд вопросов.
Как сообщают источники GreatLove, в Оклендском университете в Мичигане ученым удалось выяснить, что мужчины больше всего любят широкие естественные брови. Однако, важно, чтобы брови были аккуратно оформленными.
Конечно любовь к широким бровям - это дань модным тенденциям. Мужской вкус только доказывает, что тренд на широкие брови захватил весь мир. К счастью, современная женщина имеет богатый арсенал средств, чтобы сделать формы абсолютно любой формы. Косметика для бровей - одно из самых популярных сейчас косметических направлений.
Узкие брови канули в лету, но этот тренд в любой момент может вернуться, когда люди устанут от широких бровей.
Фото: Hyser
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