Более 50 многоквартирных самостроев в Сочи будут снесены по решению суда

Сочинский суд постановил снести 54 многоквартирных дома, построенных незаконно в Сочи, сообщает сайт realty.pravda.ru. Всего в городе будет снесено более 500 незаконных зданий.

Как уточнили в администрации, всего зданий и сооружений под снос в Сочи более 500. В основном это пристройки, либо гаражи. Но есть среди них и многоквартирные дома - 54 объекта. Они были возведены на участках для частных жилых домов, либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения площади застройки.

Все нарушения сотрудники администрации выявляли на самых ранних стадиях строительства. Документы передавались в суд, однако это не мешало застройщикам продолжать строительство. Сейчас, после решения суда, застройщики должны самостоятельно снести здания. За нарушение сроков сноса им придется платить неустойку в размере 10-ти тысяч рублей в день.

Как сообщал ранее сайт realty.pravda.ru, собственники квартир 11 жилых комплексов Сочи из разных регионов РФ провели санкционированный митинг, по итогам которого создали резолюцию. Ее направили президенту РФ, главе Минстроя РФ и Госдуму РФ.

Фото: Строительство.RU

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