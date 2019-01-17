Более 50 многоквартирных самостроев в Сочи будут снесены по решению суда

Сочинский суд постановил снести 54 многоквартирных дома, построенных незаконно в Сочи, сообщает сайт realty.pravda.ru. Всего в городе будет снесено более 500 незаконных зданий.
Как уточнили в администрации, всего зданий и сооружений под снос в Сочи более 500. В основном это пристройки, либо гаражи. Но есть среди них и многоквартирные дома - 54 объекта. Они были возведены на участках для частных жилых домов, либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения площади застройки.
Все нарушения сотрудники администрации выявляли на самых ранних стадиях строительства. Документы передавались в суд, однако это не мешало застройщикам продолжать строительство. Сейчас, после решения суда, застройщики должны самостоятельно снести здания. За нарушение сроков сноса им придется платить неустойку в размере 10-ти тысяч рублей в день.
Как сообщал ранее сайт realty.pravda.ru, собственники квартир 11 жилых комплексов Сочи из разных регионов РФ провели санкционированный митинг, по итогам которого создали резолюцию. Ее направили президенту РФ, главе Минстроя РФ и Госдуму РФ.
Фото: Строительство.RU
Еще по теме:
Дольщики незаконно построенных жилых комплексов в Сочи просят не сносить их дома
Москва, Петербург и Сочи возглавили ТОП-10 регионов с рекордным ростом цен на жилье
Власти Сочи приступили к сносу жилого комплекса на берегу моря
Единый ски-пасс в Сочи: 135 км трасс будут доступны по одному ски-пассу
Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год
В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвесторы, актуальные тенденции не изменятся.
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
Американских врачей насторожил пластырь на руке Трампа
В четверг 15 января журналисты и врачи обратили внимание на пластырь, появившийся на руке американского президента.
Минздрав: онкобольных в России станет на 1,5 миллиона больше
Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН, Андрей Каприн заявил, что в России в ближайшем будущем количество больных раком увеличится.