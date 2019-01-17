Американских врачей насторожил пластырь на руке Трампа

Как сообщает сайт medpulse.ru, в США журналисты и врачи заметили на руке американского лидера пластырь, что вызвало беспокойство за его здоровье. На фотографиях Трампа они также увидели, что сквозь пластырь проступает кровь.
Медики тщательно проанализировали фотографии и сделали печальные выводы. Пользователи социальных сетей спорят о том, что может быть это следы от капельницы. Возможно, президент США тяжело болен?
Чтобы развеять слухи, Белый дом прокомментировал эту ситуацию, заявив. Что президент порезался, когда играл с ребенком. "Президент веселился со своим сыном Бэрроном и поранил руку", - заявил пресс-секретарь президента Сара Сандерс.
Для того, чтобы успокоить общественность, которая волнуется за своего лидера, пресс-секретарь уточнила, что в этом году президент будет проходить полное медицинское обследование.
В социальных сетях пользовали поделились информацией о том, что на руке у российского лидера тоже заметили пластырь. Президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. Пользовали заинтересовались происхождением травмы Владимира Путина. Россияне очень заволновались.
Один из пользователей Twitter написал, что пластырь на руке В.Путина был еще 29 декабря во время его игры в хоккей на Красной площади. Но потом выяснилось, что это не спортивная травма. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, пояснил, что Путин просто порезался, но не уточнил при каких обстоятельствах.
Фото: Пятый канал
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