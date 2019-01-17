Исследователи назвали витамины для курильщиков

Как сообщает сайт medpulse.ru, специалисты пришли к выводу, что в организме курильщиков образуется дефицит жизненно важных для человека витаминов. То есть, если восполнить эту нехватку витаминов, то это поможет улучшить состояние в случае отказа от курения.

К таким витаминам относятся: витамин С (аскорбиновая кислота), который является сильным антиоксидантом, который позволяет бороться с окислительным стрессом, который вызывает курение. Также витамин C выводит продукты распада никотина и следы полиароматических углеводородов (продуктов горения и дыма).



Кроме того, полезен будет витамин E, так как он способствует укреплению нервной системы, а также витамины группы B.

Особенно это важно для людей, у которых после отказа от курения проявляется синдром отмены. Кроме того, витамин E способствует защите клеток от влияния токсинов и предупреждает канцерогенные процессы за счет антиоксидантных свойств.



Бывшим курильщикам также рекомендовано соединение L-теанин, представляющее собой вещество, способствующее улучшению передачи нервных импульсов между клетками. Оно способствует выработке дофамина, улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость. L-теанин содержится в зеленом чае и его экстрактах.

Фото: Hudey.net

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