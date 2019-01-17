Исследователи назвали витамины для курильщиков

Как сообщает сайт medpulse.ru, специалисты пришли к выводу, что в организме курильщиков образуется дефицит жизненно важных для человека витаминов. То есть, если восполнить эту нехватку витаминов, то это поможет улучшить состояние в случае отказа от курения.
К таким витаминам относятся: витамин С (аскорбиновая кислота), который является сильным антиоксидантом, который позволяет бороться с окислительным стрессом, который вызывает курение. Также витамин C выводит продукты распада никотина и следы полиароматических углеводородов (продуктов горения и дыма).
Кроме того, полезен будет витамин E, так как он способствует укреплению нервной системы, а также витамины группы B.
Особенно это важно для людей, у которых после отказа от курения проявляется синдром отмены. Кроме того, витамин E способствует защите клеток от влияния токсинов и предупреждает канцерогенные процессы за счет антиоксидантных свойств.
Бывшим курильщикам также рекомендовано соединение L-теанин, представляющее собой вещество, способствующее улучшению передачи нервных импульсов между клетками. Оно способствует выработке дофамина, улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость. L-теанин содержится в зеленом чае и его экстрактах.
Фото: Hudey.net
Читайте также:
Витамин С защищает детей, родившихся у курильщиц...
Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год
В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвесторы, актуальные тенденции не изменятся.
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
Ученые выяснили, какая форма женских бровей нравится мужчинам
Ученые решили помочь девушкам и рассказали, какая форма бровей нравится мужчинам. Они опросили мужчин и попросили их ответить на ряд вопросов.
Американских врачей насторожил пластырь на руке Трампа
В четверг 15 января журналисты и врачи обратили внимание на пластырь, появившийся на руке американского президента.