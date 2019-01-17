Минздрав: онкобольных в России станет на 1,5 миллиона больше

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН, Андрей Каприн заявил, что в России в ближайшем будущем количество больных раком увеличится. По словам ученого, статистка покажет прирост на 1,5 миллиона человек, сообщает Pora.ru.
В России ежегодно регистрируются 566 тысяч вновь выявленных случаев онкозаболеваний. Академик считает, что увеличение количества больных раком связано со старением населения, и такой показатель характерен не только для нашей страны.
Ученый убежден, что российские медики должны быть готовы к такому "скачку". Все события, к сожалению, происходят на фоне дефицита медицинских кадров в регионах страны.
Вероника Скворцова, глава Минздрава России, поддержала главного онколога в том, что необходимо развивать инфраструктуру. По словам Скворцовой, ведомство уже сегодня активно занимается данной проблемой. Руководитель заверила, в ближайшие годы планируется строительство амбулаторных клинических служб и больших центров, где станут возможными самые сложные исследования онкозаболеваний.
Фото: news1. ru
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