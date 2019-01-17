Василию Лановому исполнилось 85 лет

Легендарный актер и один из самых красивых мужчин советского и российского кинематографа, Василий Лановой 16 января отметил 85-летие.

Как сообщает интернет-портал Daily Show, незадолго до юбилея звезда фильма "Офицеры" попал в больницу — из-за переменчивой московской погоды скакнуло давление, как уже бывало у Василия Семеновича не раз. Но, к счастью, перед самым днем рождения состояние народного артиста нормализовалось, и врачи военного госпиталя, где Лановой проходил лечение, отпустили будущего юбиляра домой.

Свое 85-летие Василий Семенович отметил в стенах родного Театра им. Евгения Вахтангова, где служит уже более 60 лет. По словам самого артиста, театр давно стал для него вторым домом. Именно на этой театральной площадке он наиболее полно реализовал свой творческий потенциал, исполнив множество ярких, запоминающихся ролей.

По признанию Ланового, для него "важны основополагающие вещи в человеке и хороший вкус — к природе, музыке, языку, искусству". А своим главным источником вдохновения и лучшим другом Василий Семенович называет супругу - актрису Ирину Купченко, с которой они вместе уже более 45 лет.

Фото: russkiymir.ru

Читайте также:

Из фотоархива Василия Ланового

Василий Лановой: Моя семья внесла честный вклад в Победу

Советское кино — дойная корова для Голливуда

Беспартийные актеры лишь чудом "пробивались" в народные артисты СССР