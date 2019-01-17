Мутко обещал разработать программу по обеспечению безопасности газового оборудования

Как сообщает сайт repairshome.ru, с целью обеспечения безопасности жилых домов в России планируется разработка соответствующая программа. Такое заявление прозвучало от Виталия Мутко в кулуарах Гайдаровского форума в среду.

Ранее премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил В.Мутко проанализировать действующее законодательство в сфере газификации домов в связи с последними инцидентами в городах Шахты и Магнитогорск. В решении данного вопроса также будут участвовать МЧС, Минстрой и надзорные ведомства.

Зампред правительства уточнил, что нужно разработать такие решения, которые будут учитывать и требования к газификации новых домов, и юридические нормы для старого фонда, в котором используется газ.

Управляющая компания является ответственной за общедомовое оборудование. За газовое оборудование, которое находится в квартире, ответственность несет собственник. Соответственно, если оно требует замены, собственник должен это сделать самостоятельно.

Также рассматривался вопрос полной передачи газового оборудования под ответственность УК, но этот вопрос еще будет обсуждаться с собственниками и управляющими компаниями.

Фото: Sm-news

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