Десять квартир в Петербурге затопило кипятком через форточки

Как сообщает сайт repairshome.ru, прорыв теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга привело к тому, что было затоплено десяти квартир жилого дома а также шести машин.

Два окна второго и третьего этажа треснули.

Со слов очевидцев, фонтан кипятка достиг 7-го этажа, весь дом заволокло паром. Сотрудники ГУП ТЭК СПб подтвердили, что их гражданская ответственность застрахована - заключен договор со страховой компанией Согаз.

Страховая компания проводит оценку ущерба. Сотрудники обошли квартиры, в некоторые все-таки попала вода через окна.

Когда жильцы вернутся домой, они также могут определить ущерб, который зафиксируют сотрудники ЖСК, заявил руководитель района Николай Цед.

Николай Цед сообщил, что если жильцы затопленных квартир будут нуждаться во временном жилье, то им его предоставят. Водоснабжение в Приморском районе восстановлено.

Теплоснабжение 40 домов переведено на пониженные параметры. Еще 35 домов переведены на резервную схему. Ремонтно-восстановительные бригады ГУП ТЭК СПб готовы начать ремонт трубопровода , - говорится в заявлении.

Фото: Санкт-Петербург.ру

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