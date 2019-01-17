Минфин заявил о росте числа профицитных регионов в России в два раза

В 2018 году количество регионов с бюджетным профицитом в России увеличилось почти в два раза в сравнении с 2017 годом и составило 67 (годом ранее таковых было 38). Об этом в прошедшую среду журналистам сообщила на Гайдаровском форуме директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина.

Как пишет moneytimes.ru, она пояснила, что что число профицитных областей в прошлом году в России значительно выросло. Если в 2017 году их насчитывалось около 40, то в 2018 показатель приблизился к 70.

По словам Ерошкиной, это во многом произошло из-за роста собственной налоговой базы для регионов. Также она добавила, что размеры налоговых доходов по всем областям страны стали больше на 14%.

Кроме этого, Ерошкина добавила, что по результатам прошлого года имеется только два региона РФ, где темпы роста доходов ниже, чем в 2017-м. Но это вполне объяснимо, считает чиновница: в 2017 году в эти области поступали разовые дополнительные доходы. Напомним, Гайдаровский форум －это научно-практическая конференция, которая проводится раз в год, начиная с 2010 года. Ее организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Фото: capital.ua

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