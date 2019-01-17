Работнице почты не понравилась посетительница с коляской

В городе Каменске-Уральском Свердловской области работнику почтового отделения не понравилось, что посетительниц вошла в помещение почты с детской коляской.
Об этой истории узнали тысячи пользователей сети из небольшого видеоролика, выложенного в соцсети. Инцидент произошел в отделении связи, куда Олеся пришла с ребенком отправить посылку, пишет интернет-портал Yoki.ru. Несмотря на то, что перед отделением связи имеется пандус для колясок, тем не менее такой вопиющий случай имел место быть.
Олеся, так зовут клиентку почты, увидев пандус, не преминула им воспользоваться.
Однако сотруднице почты это не понравилось, и она сделала посетительнице замечание, объявив, что вход на почту с колясками запрещен. На вопрос Олеси, где это написано, сотрудница ответила: "А где написано, что разрешено?"
В управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области осудили действия сотрудницы и привлекли ее к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководство почтамта принесло извинения за некорректное поведение своего работника.
Фото: Новый Калининград
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