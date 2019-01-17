YouTube ограничил демонстрацию опасных видеороликов

YouTube запретил публиковать на своей площадке видеоролики, демонстрирующее опасные для жизни человека челленджи и пранки.

Вот пример недавнего челленджа, угрожаюющегожизни человека, сообщает интернет-портал Yoki.ru.

Это Tide Pod Challenge, суть которого заключалась в поедании стирального порошка, Fire Challenge и Bird Box Challenge. Как правило, в таких видеороликах героями выступают подростки, которые в силу своего возраста и неуравновешенной психики наносят вред своему здоровью.

Также теперь запрещена публикция в YouTube записей жестоких розыгрышей.

Заблокированы будут видео с детьми, испытывающими серьезный стресс.

YouTube не только запретил размещать вышеупомянутые ролики, но и потребовал удаления подобных записей. На удаление запрещенного контента, создателям каналов даны два месяца.

Если они не подчинятся этому требованию, видеохостинг сам удалит такие видео самостоятельно.

Фото: nbnews.com.ua

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