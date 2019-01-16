Сергей Безруков поздравил Губернский театр с 5-ти летним юбилеем

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков поздравил всех театралов и труппу своего любимого театра с первым юбилеем. Он возглавляет театр с момента его основания - слияния Камерного областного и Драматического областного театров.

Как сообщает GreatLove, в инстаграм Сергей Безруков сообщил подписчикам, что пройдет празднование 5-ти летия создания театра и вручение премий в честь этого события. Также ожидается вручение премии "Золотой Мухин" - награды талисмана, созданной в честь самого известного спектакля театра " Позолоченный Мухин" по пьесе "Памятник" Владимира Жеребцова.

Как стало известно, почетного "Губернского Оскара", так окрестили статуэтку "Золотого Мухина", получил Дмитрий Дюжев и сам главный режиссер Сергей Безруков в номинации "Вечный двигатель".

Вклад каждого из членов труппы был отмечен наградой. Театр не поскупился на номинации: начиная от отдела кадров, монтировочного, гримерного, пошивочного, реквизиторского цехов и заканчивая «Добрым критиком», «Верным товарищем» и «Информационным плечом».

Театралы особенно отметили работу самого Безрукова в работах МГТ: " Маленький принц" и " Сирано де Бержерак".

Фото: Телеканал 360

Читайте также:

Театр начинается не с вешалки...

Первый театр завел царь Алексей Михайлович

Золотой век русского театра

