Сергей Безруков поздравил Губернский театр с 5-ти летним юбилеем

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков поздравил всех театралов и труппу своего любимого театра с первым юбилеем. Он возглавляет театр с момента его основания - слияния Камерного областного и Драматического областного театров.
Как сообщает GreatLove, в инстаграм Сергей Безруков сообщил подписчикам, что пройдет празднование 5-ти летия создания театра и вручение премий в честь этого события. Также ожидается вручение премии "Золотой Мухин" - награды талисмана, созданной в честь самого известного спектакля театра " Позолоченный Мухин" по пьесе "Памятник" Владимира Жеребцова.
Как стало известно, почетного "Губернского Оскара", так окрестили статуэтку "Золотого Мухина", получил Дмитрий Дюжев и сам главный режиссер Сергей Безруков в номинации "Вечный двигатель".
Вклад каждого из членов труппы был отмечен наградой. Театр не поскупился на номинации: начиная от отдела кадров, монтировочного, гримерного, пошивочного, реквизиторского цехов и заканчивая «Добрым критиком», «Верным товарищем» и «Информационным плечом».
Театралы особенно отметили работу самого Безрукова в работах МГТ: " Маленький принц" и " Сирано де Бержерак".
Фото: Телеканал 360
Читайте также:
Театр начинается не с вешалки...
Первый театр завел царь Алексей Михайлович
Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год
В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвесторы, актуальные тенденции не изменятся.
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
Сидячий образ жизни может привести к преждевременной смерти
Ученые пришли к выводу, что люди, которые проводят много времени в сидячем положении, подвержены риску преждевременной смерти.
Весна 2019 от Clarins уже в продаже
Марка Clarins порадовала девушек новой серией косметики. Весенние новинки получили название Selfie-Ready.