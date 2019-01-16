Россиянам упростили получение компенсации взноса за капремонт

Россиян освободят от необходимости самостоятельно доказывать отсутствие задолженности для получения компенсации взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме, сообщает сайт realty.pravda.ru. Новый законопроект принят Госдумой в окончательном чтении.
Отныне информацию об отсутствии долга вместо граждан в органы соцзащиты будут направлять владельцы специального счета и фонда капитального ремонта. Законодательная новелла существенно облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки.
В настоящее время регионы обязаны компенсировать расходы на уплату взноса на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50%. А достигшим 80 лет - в размере 100%. Однако данная льгота предоставляется лишь в случае, если гражданин доказал, что у него нет задолженности за капремонт.
Сайт realty.pravda.ru напоминает, что закон, дающий право регионам создавать дополнительные льготы по капремонту для одиноких пенсионеров, был принят в 2016 году. Сообщалось, что плата за капитальный ремонт для одиноких пенсионеров старше 70 лет уменьшилась с 15 руб. за «квадрат» до 7,5 руб. Кроме того, в июле 2018 года принят закон, полностью освобождающий от взносов на капитальный ремонт неработающих пенсионеров старше 80 лет, которые живут в семье с инвалидами I и II групп.
Фото: Волга-Каспий
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