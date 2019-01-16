Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.01.2019 : 67,082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.01.2019 : 76,9498

Происшествия

  1. Главная
  2. Происшествия
http://img.newsinfo.ru/article/4/3/2/8432.jpeg
  • сегодня в 20:05

За год в Санкт-Петербурге возбудили шесть уголовных дел о нападениях на врачей скорой помощи

Как сообщает сайт medpulse.ru, в 2018 году было возбуждено семь уголовных дел, связанных с совершением нападений на медиков скорой помощи, шесть из них были переданы в суд. Данная информация предоставлена следственным комитетом. Сотрудники Следственного комитета уточнили, что защита медработников от посягательств любого характера находится у них под особым контролем.

Как заявляют сотрудники Следственного комитета, "Вопросы, связанные с уголовно-правовой защитой медицинских работников от любых преступных посягательств, в особенности направленных против их жизни и здоровья, находятся в Главном следственном управлении на особом контроле, и в дальнейшем им будет уделяться такое же пристальное внимание".

Главврач Городской станции скорой помощи (ГССМП) Алексей Байков сообщил, что по итогам прошлого года в суд было передано только одно дело о нападении на медиков "скоро".

Вчера в Петербурге завели уголовное дело на 55-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который подозревается в том, что на незаконных основаниях лишил свободы врача скорой помощи.

Фото: uz.utro.news

Читайте также:

В Ульяновске пациентка отомстила медикам "скорой" за то...

Главврач кузбасской больницы создает из бахил мебель...

В клинике восточной медицины в Петербурге пациент...

Мир

Image

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвес﻿торы, актуальные тенденции не изменятся.

Читать полностью
Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью

Общество

Image

Сидячий образ жизни может привести к преждевременной смерти

Ученые пришли к выводу, что люди, которые проводят много времени в сидячем положении, подвержены риску преждевременной смерти.

Читать полностью
Image

Весна 2019 от Clarins уже в продаже

Марка Clarins порадовала девушек новой серией косметики. Весенние новинки получили название Selfie-Ready.

Читать полностью

Новости