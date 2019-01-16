За год в Санкт-Петербурге возбудили шесть уголовных дел о нападениях на врачей скорой помощи

Как сообщает сайт medpulse.ru, в 2018 году было возбуждено семь уголовных дел, связанных с совершением нападений на медиков скорой помощи, шесть из них были переданы в суд. Данная информация предоставлена следственным комитетом. Сотрудники Следственного комитета уточнили, что защита медработников от посягательств любого характера находится у них под особым контролем.
Как заявляют сотрудники Следственного комитета, "Вопросы, связанные с уголовно-правовой защитой медицинских работников от любых преступных посягательств, в особенности направленных против их жизни и здоровья, находятся в Главном следственном управлении на особом контроле, и в дальнейшем им будет уделяться такое же пристальное внимание".
Главврач Городской станции скорой помощи (ГССМП) Алексей Байков сообщил, что по итогам прошлого года в суд было передано только одно дело о нападении на медиков "скоро".
Вчера в Петербурге завели уголовное дело на 55-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который подозревается в том, что на незаконных основаниях лишил свободы врача скорой помощи.
Фото: uz.utro.news
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