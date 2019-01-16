Сидячий образ жизни может привести к преждевременной смерти

Как сообщает сайт medpulse.ru, специалисты сделали вывод о том, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти. Риск остается повышенным даже в том случае, если человек занимается спортом более 300 минут в неделю, что в два раза больше нормы.
Наиболее высок риск преждевременной смерти у людей, которые проводят в сидячем положении 12,5 часов в день и более 10 минут за один раз.
Данный вывод был сделан в результате наблюдений за 8000 добровольцами в возрасте 45 лет и старше. Информацию об их активности собирали при помощи акселерометра в течение недели. Наблюдения длились 4 года.
Специалисты рекомендуют добираться на работу на велосипеде или пешком.
Во время работы следует делать перерывы, вставать, прогуливаться. В обед рекомендуется сходить на улицу, поднимаясь на свой этаж по лестнице. Уровень физической активности помогут отслеживать мобильные приложения.
Фото: Habr
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