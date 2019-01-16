Сидячий образ жизни может привести к преждевременной смерти

Как сообщает сайт medpulse.ru, специалисты сделали вывод о том, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти. Риск остается повышенным даже в том случае, если человек занимается спортом более 300 минут в неделю, что в два раза больше нормы.

Наиболее высок риск преждевременной смерти у людей, которые проводят в сидячем положении 12,5 часов в день и более 10 минут за один раз.

Данный вывод был сделан в результате наблюдений за 8000 добровольцами в возрасте 45 лет и старше. Информацию об их активности собирали при помощи акселерометра в течение недели. Наблюдения длились 4 года.

Специалисты рекомендуют добираться на работу на велосипеде или пешком.

Во время работы следует делать перерывы, вставать, прогуливаться. В обед рекомендуется сходить на улицу, поднимаясь на свой этаж по лестнице. Уровень физической активности помогут отслеживать мобильные приложения.

Фото: Habr

Читайте также:

Сидячий образ жизни: Как избежать последствий Видео

Пожилых женщин убивает сидячий образ жизни