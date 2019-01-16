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  • сегодня в 17:19

Весна 2019 от Clarins уже в продаже

Марка Clarins порадовала девушек новой серией косметики. Весенние новинки получили название Selfie-Ready. Это значит "Готовый к селфи". Естественно целевой аудиторией этой серией станет инстаграм аудитория, которая любит делать селфи.

Как сообщают источники GreatLove, в серию входят такие средства как, например, праймер, который специально создает эффект замазанных пор. Одним из преимуществ этого праймера станет особая формула: целевая текстура на лице будет трансформироваться в пудру, которая не должна забивать поры.

Интересным ходом стало объединения румян и хайлайтера в один продукт. Такое средство сочетает в себе сразу два культовых продукта для лица. Также марка создала весеннюю палитру для глаз в теплой гамме — средство содержит пигменты от коричневого до красного.

Clarins — люксовый бренд, который славится своими натуральными составами и вдумчивым подходом.

Фото: kosmetista.ru

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