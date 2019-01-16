Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвесторы, актуальные тенденции не изменятся.

Эти риски включают рецессию экономического роста в Китая, увеличение мировых долгосрочных реальных процентных ставок, а также крещендо популистской экономической политики, которая ведет к подрыву доверия к независимости центральных банков. Последнее вызовет рост процентных ставок по "надежным" государственным облигациям развитых стран, сообщает moneytimes.ru.



По мнению профессора Гарвардского университета Кеннета Рогоффа, существенное замедление в Китае, очевидно, уже началось. Хотя торговая война, которую ведет американский лидер Дональд Трамп, реально подрывает деловую уверенность, она стала только еще одним фактором падения экономики, темпы роста которой уже и так сокращаются. Причина экономического падения Поднебесной состоит в процессе перехода от роста, благодаря экспорту и инвестициям, к еще более устойчивому росту за счет внутреннего потребления.

Насколько замедлится китайская экономика, сейчас с точность определить нельзя. Но поскольку имеется неизбежное противоречие между жесткой централизацией политической системы под руководством партии и потребностью наращивания децентрализации в экономике, где ведущая роль у потребителей, темпы роста в долгосрочной перспективе могутсущественно сократиться.

Фото: BBC.com

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