Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.01.2019 : 67,082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.01.2019 : 76,9498

Мир

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/article/4/2/9/8429.jpeg
  • сегодня в 16:46

Эксперт: Экономику Китая ожидает очень "нервный" год

В 2019-м году, а также в 2020-м, наиболее существенные риски в экономической сфере возникнут там, где, как уверены инвесторы, актуальные тенденции не изменятся.

Эти риски включают рецессию экономического роста в Китая, увеличение мировых долгосрочных реальных процентных ставок, а также крещендо популистской экономической политики, которая ведет к подрыву доверия к независимости центральных банков. Последнее вызовет рост процентных ставок по "надежным" государственным облигациям развитых стран, сообщает moneytimes.ru.

По мнению профессора Гарвардского университета Кеннета Рогоффа, существенное замедление в Китае, очевидно, уже началось. Хотя торговая война, которую ведет американский лидер Дональд Трамп, реально подрывает деловую уверенность, она стала только еще одним фактором падения экономики, темпы роста которой уже и так сокращаются. Причина экономического падения Поднебесной состоит в процессе перехода от роста, благодаря экспорту и инвестициям, к еще более устойчивому росту за счет внутреннего потребления.

Насколько замедлится китайская экономика, сейчас с точность определить нельзя. Но поскольку имеется неизбежное противоречие между жесткой централизацией политической системы под руководством партии и потребностью наращивания децентрализации в экономике, где ведущая роль у потребителей, темпы роста в долгосрочной перспективе могутсущественно сократиться.

Фото: BBC.com

Еще по теме:

Китай столкнется с экономическими трудностями в 2019 году

Объемы внешнеторгового оборота Китая достигли 4,6 трлн долларов в 2018 году

Инфляция в Китае по итогам 2018 года выросла на 2,1%

Мир

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью
Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью

Общество

Image

Ученые нашли замедлители гибели клеток после инсульта

Ученые из Томского политехнического университета вместе с американскими коллегами обнаружили, что благодаря определенным соединениям-ингибиторам есть шанс снизить риск развития негативных последствий для человека после перенесенных инфаркта или инсульта, сообщает Pora.ru.

Читать полностью
Image

Фестиваль грязи впервые пройдет в Ставрополе

Уникальный фестиваль «Железная грязь», который пройдет в Стврополе, вошел в ТОП-200 лучших туристских событий России в этом году.

Читать полностью

Новости