В школе в Тюменской области обвалился потолок

Как сообщает сайт repairshome.ru, в Тюменской области в школе во время перемены обвалился потолок: целые куски штукатурки упали на пол. Это произошло в той части коридора, где учатся младшие школьники.
Школьникам удалось заснять инцидент на видео. На видеозаписи ученики говорят, что незадолго до обрушения в этом месте находился мальчик.
Никого из взрослых в этом месте не было. Детям никто не мешал беспрепятственно находиться в опасной зоне.
По факту обрушения потолка прокуратура организовала проверку.
Несмотря на то, потолок рухнул во время перемены, никого из детей в этот момент не было в этой части коридора. Все они отделались лишь испугом.
Лариса Бессонова, руководитель школы заявила, что комиссия проверила потолки первого, второго и третьего этажей, но не обнаружила никакой угрозы дальнейшего обрушения.
Зданию школы 60 лет, с момента строительства в нем не проводился никакой ремонт.
Фото: Nashgorod
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