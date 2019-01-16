Ученые нашли замедлители гибели клеток после инсульта

Ученые из Томского политехнического университета вместе с американскими коллегами обнаружили, что благодаря определенным соединениям-ингибиторам есть шанс снизить риск развития негативных последствий для человека после перенесенных инфаркта или инсульта, сообщает Pora.ru.

Ученые пояснили: при заболеваниях сердца и сосудов в организме человека "хозяйничают" ферменты, запускающие процесс смерти сердечных и мозговых клеток. Для блокировки или замедления деятельности этих ферментов нужны особые соединения-ингибиторы. Причем, к каждому должен подходить "свой" ингибитор. Поэтому исследователи сначала сконструировали модели таких соединений, затем синтезировали их, а после проверили на совместимость посредством молекулярной "стыковки".

В ходе проведенных экспериментов эксперты установили, что некоторые из новых соединений имели высокую биологическую активность. Так показало себя, например, производное триптантрина, добытое из плодов тропической курупиты гвианской, или "дерева пушечных ядер".

Ученые-фармакологи заинтересовались веществом триптантрином. Этот природный алкалоид может использоваться как основа специфичного противоинсультного препарата, практически не обладающего побочными эффектами.

Фото: ВладТайм

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